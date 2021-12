Atalanta-Roma, diretta alle 15. Formazioni ufficiali: Mourinho con Zaniolo-Abraham, Gasp si affida a Zapata

«Sei anni contro sei mesi, dodici sessioni di mercato contro una». La sintesi di Mourinho sulla sua Roma e sull'Atalanta è tutta nella frase di ieri in conferenza stampa. Eppure «non firmerei per un pareggio», dice lo Special One. Contro la Dea lanciatissima di Gasperini ritrova Zaniolo che fa coppia davanti con Abraham, in difesa torna Mancini ed è recuperato Smalling. Nell'Atalanta la prima punta è Zapata. Fischio d'inizio alle 15 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Segui Atalanta-Roma in diretta

Atalanta-Roma, le formazioni ufficiali

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho