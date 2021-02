Atalanta-Real Madrid dalle 21 diretta live: assembramenti fuori dallo stadio. Le formazioni ufficiali

Contro un Real Madrid arrivato a Bergamo con 9 indisponibili, l'Atalanta di Gasperini cerca l'impresa, dopo aver piazzato già due colpi in questa Champions, vincendo sul campo del Liverpool e su quello dell'Ajax. Contro i Blancos sarà comunque durissima per la truppa nerazzurra. Gasp si affida a Muriel e Zapata per bucare la difesa madrilena, orfana di Sergio Ramos. Mancherà anche Benzema, un problema in meno per il pacchetto difensivo bergamasco. Le insidie, però, contro una squadra di questo calibro, rimangono sempre dietro l'angolo. Fischio d'inizio alle 21. Arbitra il tedesco Stieler. Sarà appuntamento con la storia.

SOLITI ASSEMBRAMENTI

Così come successo prima del derby di Milano domenica, fuori dal Gewiss Stadium si sono ritrovati migliai di tifosi atalantini che hanno "scortato" la squadra. Cori e fumogeni accesi, nonostante l'Atalanta avesse esplicitamente chiesto di non creare assembramenti. Ma l'appello è caduto nel vuoto. E sui social già impazza la polemica.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. All.: Gasperini.

REAL MADRID (4-3-1-2) : Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Asensio, Vinicius. All.: Zidane.

ARBITRO: Stieler (Ger).

