Manita al Parma: 5-0, l'Atalanta apre il 2020 come aveva chiuso il 2019

Ultimo aggiornamento: 18:41

Dopo la cinquina al Milan eccone un'altra servita al Parma. A Bergamo si va sempre più spesso di goleada. E l'attacco nerazzurro è sempre una macchina perfetta (miglior reparto del campionato con 48 gol: una cifra “monstre”). L'Atalanta del Gasp comincia il 2020 da dove aveva finito il 2019. Vincendo, convincendo, segnando a raffica con facilità disarmante e confermandosi presenza fissa nelle parti nobili della classifica, da ieri anche con vista Champions (la Roma è nel mirino). Prima di Natale era stato il Milan a soccombere sotto le grinfie nerazzurre annichilito da un 5-0 senza storia infilato dopo una supremazia soverchiante. Il Parma è stato la prima “vittima “ nerazzurra del 2020, al termine di una partita condotta di slancio dai nerazzurri sin dai primi minuti. L'Atalanta ha inserito subito il turbo e al 10' Gomez, come contro il Milan, ha rotto l'equilibrio con un siluro da fuori area di sinistro che si è insaccato all'incrocio. Sbloccare il risultato era la cosa più difficile per la tipologia di partita contro un Parma solitamente molto ben organizzato nelle retrovie. Infatti, con il match in discesa, l'Atalanta dilaga. Prima è Freuler a bucare come il burro la difesa del Parma dopo uno scambio stretto con Gomez. E poi è un tracciante defilato di Gosens dopo un arrembaggio offensivo a blindare di fatto i tre punti prima del riposo. Nella ripresa l'Atalanta gestisce, ma non rinuncia ad affondare gli artigli per rimpinguare lo score e la seconda bella notizia di giornata è il ritorno in campo di Zapata dopo tre mesi di stop per infortunio muscolare (l'ultima gara sempre al Gewiss Stadium contro il Lecce il 6 ottobre scorso). Ma prima dell'ingresso c'è il poker firmato da Ilicic con un eurogol: una giocata acrobatica al volo su invito da sinistra di Gosens. E il 5-0 sfornato sempre dal fantasista sloveno autore di una strepitosa doppietta. Il centravanti colombiano entra al posto del connazionale Muriel sul 5-0, al 27' st dopo una grandinata di gol, in un clima di festa, con lo stadio che canta e l'Atalanta che straripa in campo. L'Atalanta si presenta da protagonista al 2020: seconda cinquina fila e quarto posto della Roma a -1. E con un Zapata in più nel motore. Meglio di così...