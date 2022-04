Minuto 11. Mertens entra in area di rigore, Musso frana sul belga ma l'arbitro Di Bello assegna solo il calcio d'angolo. Atalanta-Napoli si tinge di giallo immediatamente. Subito in tribuna si ha la sensazione che c'è qualcosa di più del corner e infatti il var chiama l'arbitro e, tramite on field review, viene così assegnato il penalty agli ospiti. Dal dischetto Insigne e vantaggio Napoli.

