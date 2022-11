Kvaratskhelia ha la lombalgia, non convocato per Atalanta-Napoli

Il georgiano Kvaratskhelia - vera sorpresa di questo avvio di campionato - non sarà in campo contro l'Atalanta. Come riportato dal sito ufficiale del Napoli, l'esterno non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per una lombalgia acuta che l'ha colpito nelle ultime ore.

Sarà la prima volta lontano dalla squadra quest'anno per l'ex calciatore del Rubin Kazan. Per Kvara, dunque, niente trasferta a Bergamo così come per Amir Rrahmani, che ha fatto terapie e palestra questo pomeriggio.