Atalanta-Milan 0-0, Napoli-Verona 0-0 Bologna-Juventus 0-2: la diretta

Milan e Napoli padrone del proprio destino. Juventus appesa al risultato delle altre. C'è la volata Champions, l'ultimo verdetto importante della Serie A. In ballo ci sono due posti per tre squadre, con l'Atalanta di Gasperini già qualificata che fermando il Milan potrebbe spalancare le porte alla massima competizione europea alla Juventus. Il Napoli di Gattuso sembra avere il compito più agevole, ospitando un Verona che è in vacanza da quasi un mese. Si parte alle 20,45.

FORMAZIONI UFFICIALI

ATALANTA-MILAN

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Dijmsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Calhanoglu; Leao. All. Pioli

NAPOLI-VERONA

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Dawidowicz, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni, Kalinic

BOLOGNA-JUVENTUS

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Medel, De Silvestri; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Vignato, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Kulusevski, Danilo, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All.: Pirlo.