Atalanta-Milan 0-2, Napoli-Verona 1-1 Bologna-Juventus 1-4: Pioli e Pirlo in Champions

In Champions League ci vanno Milan e Juventus: la squadra di Pioli batte l'Atalanta (0-2) e chiude al secondo posto in classifica. La truppa di Gasperini è terza, mentre al quarto posto si piazza la squadra di Pirlo, che vince a Bologna (1-4) e che esulta nel momento in cui, al Diego Armando Maradona, il Napoli chiude sull'1-1 contro il Verona. La squadra di Gattuso quindi in Europa League. Una delusione enorme per gli azzurri che alla vigilia avevano, almeno sulla carta ma così non è stato, il compito più facile.