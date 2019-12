Atalanta-Milan 1-0 La Diretta vantaggio di Gomez

Ultimo aggiornamento: 13:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E' un anticipo domenicale di grande spessore quello che va in scena oggi nel rinnovato stadio di Bergamo tra Atalanta e Milan. I bergamaschi sono usciti sconfitti dalla trasferta di Bologna e cercano la vittoria per rilanciare la propria corsa verso i primi 4 posti in classifica; non si può permettere di perdere, d'altro canto, il Milan, che nella sfida di San Siro della scorsa settimana ha fallito contro il Sassuolo la terza vittoria consecutiva dopo i successi di Parma e Bologna.Gollini;Toloi, Palomino, Djimiti, Castagne; De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez Malinovski IlicicDonnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Suso, Calhanoglu, Leao.