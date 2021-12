Atalanta, ladri in casa Muriel: giocatore derubato mentre è in campo

L'eliminazione dalla Champions League e poi i ladri in casa. Forse l'ordine di disagio non sarà lo stesso ma Muriel, sicuramente, non ha passato una bella serata. Ieri sera l'attaccante dell'Atalanta, rincasando nella sua abitazione di Bergamo, ha scoperto che i ladri gli avevano fatto visita proprio mentre era impegnato al Gewiss Stadium. Giunto nella sua casa ai piedi di Bergamo Alta l'attaccante colombiano, 30 anni, a Bergamo dal 2019, ha trovato tutto a soqquadro: da quanto si è appreso, i ladri gli avrebbero portato via orologi e altri oggetti di valore. L'allarme è stato lanciato dal calciatore attorno alle 23 e a casa sua sono arrivati i carabinieri di Bergamo. La partita contro il Villarreal si sarebbe tra l'altro dovuta giocare mercoledì sera, ma era stata rinviata per neve alle 19 di ieri.

