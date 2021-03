Atalanta, Gasperini lancia la sfida al Real: «Non snatureremo il nostro modo di giocare»

Secondo round contro il Real Madrid. Si riparte dalla sconfitta di Bergamo. L’Atalanta proverà a fare un’altra impresa in campo europeo, in Champions. «Non snatureremo il nostro modo di giocare», ha rassicurato Gian Piero Gasperini.

Partita. «Abbiamo una grande chance e vogliamo giocarcela al massimo. Sarà importante l’approccio, ma non snatureremo il nostro modo di giocare».

Andata. «La gara di andata l’abbiamo persa, ma ora dobbiamo pensare al ritorno e siamo concentrati su questa partita. Dopo quel ko è tutto più difficile soprattutto per il valore dell’avversario, ma abbiamo mille motivazioni per provarci».

Atteggiamento. «La prima parte di gara sarà importante per capire gli equilibri. Per capire quanto riusciremo a contenere il Real e a fare il nostro gioco».

Real Madrid. «Di fronte abbiamo un avversario di valore e abbiamo più piani per restare il più a lungo in partita».

Santiago Bernabeu. «Peccato non giocare al Bernabeu. Ormai è da un anno che andiamo avanti così senza pubblico e siamo molto dispiaciuti perché volevamo portare i tifosi dell’Atalanta in giro per l’Europa».

