Atalanta-Cagliari 1-2, Pereiro show: colpo Mazzarri a Bergamo

Il Cagliari compie l'impresa e vince a Bergamo. Un risultato sorprendente arrivato dopo una partita tatticamente perfetta, organizzata da Mazzarri che ora guarda la classifica con molta più speranza. Pereiro protagonista assoluto. Prima il gol al 49' dopo l'assist di Dalbert poi, dopo aver causato il rosso a Musso per fallo da ultimo uomo, raddoppio al 67'. In mezzo il pareggio momentaneo di Palomino al 63'. Tante le proteste in campo e tantissimo il tempo di recupero alla fine: ben 8 minuti. La scelta dell'arbitro ha scatenato Mazzarri che, più volte, si è lamentato con il quarto uomo mimando con le mani il numero dei minuti. Ma alla fine i sardi riescono a portare a casa tre punti.

