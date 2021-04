Atalanta-Bologna 5-0: la Dea dilaga e sorpassa il Milan

Posticipo domenicale a Bergamo tra Atalanta e Bologna. L’Atalanta di Gasperini vola sempre più in alto con nove vittorie nelle ultime 10 partite, e ora il secondo posto non è più utopia. Dall’altra invece ci sarà un Bologna sempre più vicino alla salvezza.

LA PARTITA IN DIRETTA

Gasperini recupera Hateboer per la volata verso la qualificazione in Champions League e in attacco sceglie il peso dei gol di Zapata e Muriel con Malinovksyi alle loro spalle.

Nel Bologna linea verde a centrocampo con Schouten, Svanberg e Skov Olsen in campo insieme dal primo minuto. Davanti c'è Palacio prima punta con Barrow e Soriano in appoggio