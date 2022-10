Assago, Galliani: «Il Monza è sotto choc, abbiamo chiesto il rinvio della gara contro il Bologna»

«La squadra è sotto choc, per questo abbiamo chiesto alla Lega il rinvio della partita con il Bologna di lunedì». Con queste parole l'amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha reso nota la richiesta della società di non giocare nel prossimo turno di Serie A, descrivendo lo stato dei brianzoli, compagni di Pablò Marì (tra gli accoltellati nella tragedia di Assago, dove in un centro commerciale il 46enne con problemi psichici Andrea Tombolini ha ferito sei persone, una delle quali mortalmente). Il calciatore è stato operato alla schiena stamattina all'ospedale Niguarda. «Abbiamo uno spogliatoio coeso, unito, dove tutti sono amici - ha aggiunto Galliani - ieri sera piangevano tutti. Pessina ha pianto per mezzora». Il killer è stato arrestato con le accuse di omicidio e tentato omicidio plurimo.