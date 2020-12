Live Roma-Sassuolo 0-0: Ferrari rischia l'autorete. Palla sul palo

63' - Ibanez prova una girata a centro area raccogliendo un assist di Pellegrini. Palla alta

58' - Ennesimo spunto di Spinazzola sulla sinistra che riesce a mettere un pallone insidioso a centro area, la sfera viene deviata ma finisce sul palo,

56' - Ottimo tentativo di Spinazzola che rientra con il destro e chiama Pegolo al salvataggio in corner.

53' - Mkhtaryan prova una conclusione personale da fuori area: palla che si perde sul fondo

49' - Tentativo impreciso di Dzeko, il tiro del bosniaco viene ribattutto dalla difesa neroverde

46' - La ripresa inizia con un cambio per il Sassuolo: fuori Lopez dentro Raspadori.

45'' - Prima del fischio finale viene ammonito Mirante per proteste ed espulso Fonseca.

44' - Annullato un gol alla Roma: Marlon buca l'anticipo su Dzeko, il bosniaco avanza e serve Pellegrini, il numero 7 pasticcia con il pallone ma sulla respinta arriva Mkhitaryan che batte Pegolo. Il Var richiama Maresca che nota un fallo di Dzeko su Locatelli prima che il pallone arrivasse all'armeno. Vantaggio sfumato.

40' - Pedro strattona Lopez a centrocampo: lo spagnolo era già ammonito e viene quindi espulso. Giallorossi in dieci

36' - La Roma risponde con una lunga azione innescata da Dzeko e conclusa da Mikhitaryan con un tiro che si perde alta sul fondo

32' - Occasione per il Sassuolo: Berardi innesca Djuricic che sfugge ai due centrali, l'uscita bassa di Mirante evita il peggio.

30' - Tentativo di Pedro: sugli sviluppi di un corner, lo spagnolo si avventa sul pallone in area di rigore e prova a calciare in corsa. Conclusione alta

26' - Kumbulla commette fallo su Djuricic al limite dell'area di rigore: punizione per il Sassuolo. Locatelli prova a calciare ma il pallone finisce lontanissimo dalla porta di Mirante

24' - Ammonito anche Villar che ferma irregolamente Berardi in ripartenza

20' - Corner di Pellegrini dalla destra, Dzeko prova a colpire di testa ma la palla finisce alta sopra la traversa

17' - Primo giallo anche per il Sassuolo: il cartellino va a Lopez per aver simulato un contatto in area con Ibanez

14' - Prima conclusione del Sassuolo: ci prova Locatelli da fuori, il tiro di collo pieno finisce a lato alla sinistra di Mirante.

10' - Ottimo spunto di Spinazzola sulla sinistra, la palla finisce a Pedro che prova calciare ma la sua conclusione viene ribattuta. Lo spagnolo viene poi ammonito per aver impedito la ripartenza degli avversari.

9' - Verticalizzazione di Dzeko per Pellegrini, Pegolo in uscita anticipa il centrocampista

5' - Prima conclusione di Mkhitaryan: l'armeno raccoglie il suggerimento di Villar e prova a calciare da posizione defilata. Palla fuori.

1' - Calcio d'inizio battuto dal Sassuolo

Dopo la pesante sconfitta di Napoli, la Roma torna all'Olimpico per affrontare il Sassuolo di De Zerbi, quarto in classifica. Fonseca ritrova Kumbulla in difesa, che affiancherà Cristante ed Ibanez. Villar e Pellegrini sarà il tandem del centrocampo mentre in attacco, confermatissimi Pedro, Mkhitaryan e Dzeko.

Formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko

All.: Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Boga; Djuricic.

All.: De Zerbi.

