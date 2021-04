Anche il 3° obiettivo non c'è più. Dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, ko contro lo Spezia neopromosso con la gaffe delle 6 sostituzione, e la caduta al 7° posto in campionato, la Roma è fuori pure dall'Europa League. Manca per la verità ancora la partita di ritorno, giovedì prossimo all'Olimpico, ma il crollo di Manchester sembra aver già promosso lo United, favorito del torneo e pronto a giocare la finale di Danzica del 26 maggio. Il...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati