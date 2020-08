Dall'Argentina, Messi lunedì si presenterà all'allenamento del Barcellona

Nel bel mezzo di una imminente battaglia legale, Lionel Messi non vuole fare passi falsi ed è per questo - riporta Tyc Sports - che lunedì si presenterà a Barcellona per gli allenamenti e la presentazione di Ronald Koeman alla squadra. Secondo il media argentino - che per primo ha rilanciato la notizia dell'intenzione della 'pulcè di lasciare il club blaugrana a parametro zero - Messi adempirà a tutti i suoi obblighi fino a quando non potrà risolvere la sua situazione con il club.

Ultimo aggiornamento: 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA