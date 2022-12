E. MARTINEZ 8

Dal secondo tempo in poi, El Dibu diventa uno dei re. Splendido su Kolo Muani e poi i soliti rigori, il pane quotidiano. «Stete sereni, ci penso io», ha detto ai compagni. Eccellente.

Messi come Maradona, la profezia di Diego: «Vorrei che Leo fosse grande come me»



MOLINA 6

Partita faticosa, tiene a bada Mbappé nel primo tempo, poi arranca. Senza mai smettere di combattere, tranne quando lo decide Scaloni. Salta i supplementari.



ROMERO 6

Merita la sufficienza per il rispetto che si deve a un campione del mondo. Ma sbaglia tanto.



OTAMENDI 6,5

Quando Mbappé taglia l’area di rigore, sono dolori anche per lui. Che reagisce, sbaglia, soffre ma sempre a testa alta. Il fallo da rigore su Kolo Muami è un’ingenuità che poteva costare cara.



TAGLIAFICO 7

Solito su e giù per il campo, annulla Dembele, nella ripresa va in apnea. Sempre tosto, resiste.



DE PAUL 7

Abbina la qualità al carattere, abbandona la gioccata raffinata e lascia spazio alla sostanza. Esce distrutto. Ma resta uno delgi uomini di punta di Scaloni.



FERNÁNDEZ 7,5

Si piazza in regia e detta i tempi, orchestrando l’azione del 2-0. Punto di riferimento. Premiato come miglior giovane del Mondiale. Una vittoria di Scaloni.



MAC ALLISTER 7

Lavora per gli altri, andando a pressare e recuperare palloni. Poi, quell’assist a Di Maria, per niente banale.



DI MARÍA 8

Non sta bene ma guizza; non sta bene e segna pure. Non sta bene e Scaloni lo fa uscire (e l’Argentina si spegne per un bel po’). Va in panchina e comincia a piangere, di gioia, di dolore e poi ancora di gioia. Ma non stava bene...



MESSI 10

Dieci perché in quel numero c’è il calcio, la sua storia, la sua maglia. Leo ora ha tutto, è diventato unico. Leggenda.



ALVAREZ 7

Non segna stavolta ma agita la difesa della Francia.



ACUNA 7

Entra già con il motore acceso.



MONTIEL 7



Dall’incubo (procura il rigore del 3-3) al paradiso (segna il rigore decisivo). E’ qui la festa.



PAREDES 7

Prende la solita ammonizione appena entrato, poi si presenta davanti al dischetto e non sbaglia. Carattere.



LA. MARTINEZ 6

Ha un paio di palloni per risistemare il risultato prima dei rigori, ma li sbaglia, su uno è bravissimo Lloris..



PEZZELLA 6

Subentra a Mac Allister al minuto 115. Tiene botta.

DYBALA 6,5

Freddo dal dischetto. Questa Coppa è anche un po’ sua.



SCALONI 8

Su di lui credevano in pochi. Non è un genio della panchina, non usa pozioni magiche, la sua forza è la praticità e la forza delle idee. Ha creduto in Alvarez e Fernandez, rinunciando a Lautaro e Paredes. Ha vinto anche per questo.



LLORIS 7,5

Prodigioso l'intervento su Messi nel finale dei tempi regolamentari. Lui c’è fino alla fine.



KOUNDE 5

Il primo tempo contro Di Maria è una tortura.



VARANE 5,5

Balla insieme con gli altri, esce dopo una brutta botta in testa.



UPAMECANO 6

Agita i suoi gamboni, perdendo spesso la direzione corretta. Alvarez non fa gol, ma gli crea parecchi fastidi.



THEO HERNANDEZ 5

La corsa non gli manca di certo, la precisione sì. Mai un cross dei suoi, mai con il cuore nell’area avversaria. Prevalgono rincorse, spesso vane.



GRIEZMANN 5

Il gioellino che ha brillato per tutto il mondiale, stavolta si “riposa”. Inconcludente, mai ispirato. Manca nella partita più importante.



TCHOUAMENI 5,5

Tira male il rigore post supplementari.



RABIOT 6

La febbre lo ha debilitato e i centrocampisti argentini, che sono dei piranha, in avvio gli fanno venire il mal di testa. Sfiora il gol del tre a due. Cala con il passare dei minuti. Esce per un trauma cranico



DEMBELÉ 4,5

Il fallo su Di Maria (rigore) è una sentenza. Lì si capisce che non è aria. Deschamps lo toglie poco prima della fine del primo tempo.



GIROUD 4,5

Il pallone non sa cosa sia, stavolta. Isolato, spaesato. Praticamente inutile. Fa la fine di Dembele.



MBAPPÉ 9

Si perde nella prima giocata e vive da intruso il primo tempo. Poi, si sveglia e fa tutto quello che può: tre gol più il rigore dopo i supplementari. Lui è campione del mondo insieme con l’Argentina.



KOLO MUANI 7,5

Porta un po’ di brio, si vede che è più fresco degli altri. Ma la sua all’inizio è una sorta di preghiera nel deserto. Si procura il rigore della speranza e da lì ricomincia tutto. Ha la palla della storia, a pochi secondi dalla fine, ma El Dibu non gli dà soddisfazione.



THURAM 6,5

Meglio di Giroud.



COMAN 7

Recupera la palla che porta al 2-2. Sempre nel vivo.



CAMAVINGA 6

Partita di sacrificio, anche da terzino.



FOFANA 6

Dianimso e attimi di classe.



DISASI NG

Settimo cambio fatto per necessità.