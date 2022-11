Johan Hamel, morto l'arbitro francese a 42 anni: fatale un ictus durante un allenamento

L'arbitro francese Johan Hamel è morto tragicamente dopo aver subito un ictus martedì in allenamento. Hamel, 42 anni, è stato era un veterano delle direzioni di gara con oltre 130 partite nella massima serie francese (Ligue 1) e più di 300 in carriera. Due settimane fa era arrivato l'esordio in Champions League come quarto uomo nella sconfitta del Celtic in casa del Real Madrid nell'ultimo turno della fase a gironi. La sua ultima partita arbitrata è stata lo scorso 6 novembre quando ha diretto Lille-Rennes. L'ulltima partita a cui ha preso parte, come quarto uomo è stata Psg- Auxerre domenica 13 novembre.

Francesco Valdiserri, la lettera del papà: «Se bevete non guidate, mio figlio era un ragazzo puro che difendeva i deboli»

Morto l'arbitro francese Johan Hamel: ictus fatale in allenamento

Mentre si sottoponeva a esercizi di routine in allenamento, Hamel è stato colto da un ictus improvviso che non gli ha lasciato scampo, a nulla è purtroppo valso il ricovero d'urgenza. A dare notizia della tragica scomparsa la Safe (associazione francese degli arbitri d’elité): «Il mondo degli arbitri è in lutto. Apprendiamo della morte del nostro collega e amico, Johan Hamel, arbitro di Ligue 1, all'età di 42 anni. Alla sua famiglia, parenti e amici, la Safe e gli arbitri inviano le loro più sentite condoglianze. Johan, ci mancherai».

Pierluigi Collina: The refereeing world and all match officials here at the FIFA World Cup in Qatar are united in grief over the unexpected passing of our colleague and friend Johan Hamel. We collectively send our heartfelt condolences to Johan’s family, relatives and friends pic.twitter.com/QnyvqXwVeA — FIFA Media (@fifamedia) November 16, 2022

Anche il leggendario arbitro Pierluigi Collina ha reso omaggio ad Hamel: «Il mondo degli arbitri e tutti i direttori di gara qui alla Coppa del Mondo FIFA in Qatar sono uniti nel dolore per l'inaspettata scomparsa del nostro collega e amico Johan Harmel. Inviamo collettivamente le nostre più sentite condoglianze alla famiglia, ai parenti e agli amici di Johan».

Bruno Bolchi, morto "Maciste": fu il primo calciatore delle figurine Panini e allenatore in serie A (e anche della Ternana)