Apple vuole acquistare i diritti streaming della Premier League

Anche Apple sarebbe pronta a fare il grande passo nel mondo dello sport in streaming. Il servizio di contenuti audiovisivi Apple tv+, di proprietà dell'azienda di Cupertino, nato poco più di tre anni fa, ha rapidamente incrementato il proprio catalogo di film e serie tv originali, fino a sconfinare anche nel settore sportivo. Attualmente per i tifosi di calcio statunitensi è possibile abbonarsi al Season Pass della Major League, primo campionato di "Soccer" a stelle e strisce, ma la prossima tappa potrebbe essere l'acquisizione dei diritti di trasmissione della più importante e remunerativa lega europea.

Così come riportato dal Daily Mail infatti, Apple starebbe preparando un'offerta per uno dei pacchetti di trasmissione streaming che la Premier League si appresta a mettere in vendita. L’intero ammontare dei diritti televisivi della Premier - in Inghilterra - vale quasi 5 miliardi di sterline, cifra che potrebbe essere facilmente superata con il nuovo bando, per il quale si accetteranno offerte a partire da fine 2023 in vista della scadenza nel 2025 del contratto di Sky Sports e BT Sport, attuali licenziatari del servizio. Il pacchetto si divide tra trasmissione tv e streaming, con Apple pronta a metter sul piatto 250 milioni di dollari per aggiudicarsi alcune gare in esclusiva sulla sua piattaforma. Due le alternative possibili: acquistare le immagini per il pubblico statunitense o per quello del Regno Unito.

In quest'ultimo caso lo streaming della Mela prenderebbe il posto di Amazon Prime Video, che da tre anni a questa parte è diventato un punto di riferimento per gli spettatori britannici, con 20 partite all'anno in esclusiva. Sviluppi da monitorare: l'entrata in scena di Apple (fatturato annuo di 394,3 miliardi di dollari) nel settore dello sport costituirebbe una concorrenza non da poco per l'azienda di Jeff Bezos e Dazn, e dalla Premier, fiore all'occhiello degli appassionati calcistici, l'interesse dell'azienda di Cupertino potrebbe presto allargarsi ad altri campionati.