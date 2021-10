Antonio Conte ha dato la sua disponibilità al Manchester United. Non risultano ancora contatti avviati tra le parti, ma il tecnico salentino è pronto ad accettare la proposta dei Red Devils in caso di esonero di Solskjaer. 'È l'unico club che sposerebbe a stagione in corso', fanno sapere fonti vicine all'ex allenatore dell'Inter e attuale opinionista di SkySport. Restano però incerte le tempistiche dell'eventuale licenziamento di Solskjaer.

