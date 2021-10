"L'antialmanacco del calcio": 365 storie di un folber che fu

Nuovo libro - o forse annuario - dello scrittore e giornalista trentino Carlo Martinelli che raccoglie 365 storie scovate in vecchi giornali: un anno intero di avvenimenti calcistici, lungo oltre un secolo, da Marilyn Monroe in campo a Cantona che scalcia, dalla Juve operaia anti-Agnelli al sorriso di Nobby Stiles, al modulo 0-3-7. Ancora un'opera originale di Martinelli con la casa editrice veneziana inContropiede. “L'antialmanacco del calcio” (178 pagg., 18,50 euro) dribbla abilmente albi, palloni e scarpe d'oro, statistiche, carriere esemplari, polemiche da... Var Sport e moviole. Tutto quel che si trova sulle storie di folber è stato diligentemente attinto solo dai cari vecchi giornali cartacei. E come era, è stato restituito alle pagine del libro. Non una riga in più.

L'antialmanacco citazionista (con postfazione di Gianvittorio Randaccio) è anche un tentativo di deviazione dal senso comune pallonaro. Bagliori, romanticherie, porcherie, ribellioni, velleità, gesti esemplari. Immancabili: sangue, sesso e soldi. Per la gioia, e talvolta la sacrosanta indignazione, che sempre accompagna chi va per archivi, coltiva la memoria e rifugge l'ovvio, il consueto, il consolidato.

Libro in vendita solo online sul sito www.incontropiede.it.

L’AUTORE

Carlo Martinelli, 74enne giornalista ed ex libraio trentino, è un devoto alla carta. Dal 1980 scrive per il quotidiano Alto Adige, dove ora cura la pagina Libri. Ha pubblicato "Storie di pallone e bicicletta", "Un orso sbrana Baricco" (Curcu Genovese) e, con Edizioni inContropiede, "Campo per destinazione. 70 storie dell'altro calcio".