Pirlo, tifosi della Juve già preoccupati dalla sua gestione: non convince e non decolla

TORINO Un punto a Crotone, il Milan già in fuga e martedì l’esordio in Champions contro la Dinamo a Kiev, ancora senza Cristiano Ronaldo. Pirlo è alle prese con il primo momento complicato della sua carriera da allenatore, prima o poi sarebbe dovuto arrivare, ma alla Juventus probabilmente è arrivato prima del previsto. E’ chiaro che la squadra sia stata rivoluzionata e occorre tempo per ritrovare automatismi e armonia, ma con troppe sperimentazioni e poche certezze il rischio è quello di confondersi. Come a Crotone, secondo pareggio in tre partite giocate; senza lo 0-3 a tavolino contro il Napoli la classifica sarebbe decisamente più preoccupante. E mentre qualche dubbio assale anche tifosi juventini, convinti però che la nuova squadra di Pirlo abbia solo bisogno di tempo, sul web si scatenano critiche - anche feroci - a Pirlo e alla sua gestione. Contro il Crotone, oltre a Frabotta, l’allenatore juventino ha scelto a sorpresa anche il baby Portanova, è giusto puntare sui giovani viste le assenze pesanti, ma serve anche equilibrio nel costruire la formazione adatta all’avversario.

Non ha convinto la posizione di Kulusevski così come l’ingresso tardivo di Cuadrado, a centrocampo Arthur e Bentancur devono ancora trovare il feeling, spesso la squadra sembrava spezzata in due: attacco e difesa. Ieri la catena di sinistra è naufragata, con Danilo in costante affanno (mette lo zampino sul rigore concesso da Fourneau per fallo di Bonucci su Reca e non solo) e Chiesa bravo solo dalla metà campo in su: una delle rare volte in cui prova a ripiegare in copertura rimedia il rosso diretto per un’entrata dura su Cigarini. La Juve di Pirlo non è tutta qui: mancava mezza squadra, Ronaldo, McKennie, Ramsey e de Ligt, mentre Dybala era in panchina ma non ha fatto nemmeno un minuto.

Un caso che Pirlo ha disinnescato giustificando il suo mancato ingresso in campo a causa dell’uomo in meno (è entrato invece Bernardeschi, impalpabile) ma che potrebbe avere conseguenze. Nel tunnel degli spogliatoi dello Scida, infatti, la Joya avrebbe esternato tutto il suo malcontento a Paratici, mentre in tarda serata si sarebbe sfogato sui social, con like (poi cancellati) a tweet in suo sostegno, contro la scelta di Pirlo di escluderlo.

