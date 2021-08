Amazon presenta la sua Champions League. Piccinini telecronista: «Non vedo l'ora di ricominciare»

Amazon presenta la sua Champions, che seguirà con le migliori partite del mercoledì (saranno 16 più la Supercoppa Europea dell’11 agosto prossimo tra Chelsea e Villarreal). E ora è ufficiale: Sandro Piccinini sarà il telecronista nelle prossime tre edizioni. L’ex Mediaset – nell’ultima stagione ospite fisso di Sky Calcio Club – torna così a commentare le gare della massima competizione europea per club. Non accadeva dai Mondiali di Russia 2018.

Le parole di Piccinini e Ambrosini

«Non vedo l’ora di ricominciare, è stato come il richiamo della foresta», le parole di Piccinini durante la conferenza stampa di presentazione. «Sono molto ottimista sulle italiane in Champions League, anche l’Europeo è stato importante».

Insieme a Piccinini, in cabina di commento ci sarà Massimo Ambrosini, dopo l’addio a Sky: «Sandro ha influenzato non solo ascoltatori ma anche generazione di calciatori, avevo 10 anni quando commentava su TeleCapodistria. Sarà un onore essergli vicino», le parole dell’ex centrocampista del Milan.

La squadra Amazon

Talent scout da sogno: Julio Cesar, Balzaretti, Marchisio, Zola, Seedorf e Toni. Con l’ex arbitro Calvarese al Var per i commenti. Le gare di Champions saranno scelte dopo il calendario (il 26 agosto è in programma il sorteggio).

«Per le partite della UEFA Champions League su Prime Video, i clienti Prime possono aspettarsi non solo grandi squadre sul campo da gioco, ma anche un grande team di commentatori, esperti e telecronisti che li accompagneranno, dal vivo, durante e dopo le sfide», ha dichiarato Alex Green, Managing Director Prime Video Sports, EU. «Oggi, siamo entusiasti di presentare la nostra squadra di Prime Video in Italia: stimati commentatori ed esperti tra cui campioni del mondo, giocatori internazionali, noti presentatori e – naturalmente – leggende che hanno fatto la storia della UEFA Champions League».

L'offerta

Per la Champions, quella di Amazon Prime, è un’offerta unica. Il costo? 3,99 euro al mese o 36 euro all’anno. Dato tecnico importante per gli utenti: saranno tre i device che potranno essere collegati in contemporanea. Di questi però, massimo due seguire uno stesso evento.