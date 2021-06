Primo sì soffiato, fra un tiro e un altro. Sarri oggi vede Lotito. L’allenatore preferito ha dato l’ok all’agente Ramadani per l’incontro. Addirittura c’è chi annuncia la firma a Villa San Sebastiano, è ancora presto. S’infiammano tante sigarette sui profili social laziali che lo aspettano “nervosi”, sperando di non ritrovarsi anche stavolta col mozzicone in mano. C’è un triennale sul tavolo. L’organico piace non poco (si potrebbe passare dal...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati