Venezia-Juventus, Allegri: «Arthur è fuori per punizione...»

Spauracchio Venezia, dopo tre vittorie consecutive abbassare la guardia in Laguna è un attimo. E allora ci pensa Allegri ad alzare la tensione: subito dopo il Malmoe mette il Venezia nel mirino e alla vigilia lascia a casa Arthur, arrivato in ritardo all’ultimo allenamento. «Il prossimo step? La partita di domani. Noi siamo sempre a Pasqua - prosegue Max -, con l’uovo e la sorpresa dentro. Speriamo domani sia una bella sorpresa. Il Venezia cercherà un’impresa storica e noi dovremo metterci al piano loro, è una partita a rischio se la interpretiamo male, è un campo strano, prendi il traghetto. Serve una prestazione da provinciale».

APPROFONDIMENTI CALCIO Ranking Uefa, la posizione delle italiane dopo il turno europeo CALCIO Atalanta, ladri in casa Muriel: giocatore derubato mentre è in...

Probabile formazione Juventus

Allegri parla poi dei presenti e... degli assenti: «De Sciglio sta bene. McKennie ha lavorato parzialmente in gruppo e si aggrega la settimana prossima. Ramsey è ancora fuori mentre Arthur stamattina è arrivato tardi all’allenamento e non sarà convocato per punizione. Dybala sta bene, ha lavorato con la squadra ed è pronto per giocare. Se giocherà De Sciglio Cuadrado verrà spostato più avanti e Bernardeschi tornerà a sinistra, da quella parte fa meglio perché ha più libertà»

ATTACCO SPUNTATO «E’ una questione di percentuali realizzative, siamo sotto la media. Dobbiamo essere più cattivi. Kaio Jorge in prestito? Non abbiamo preso in considerazione questa ipotesi, troverà il suo spazio»

CHAMPIONS «Spiace che Atalanta e Milan siano uscite. Il Milan dopo tanti anni è tornato in Champions e aveva un girone difficile, spiace anche per l’Atalanta. Il nostro primo posto è una soddisfazione, ma in questo momento non dobbiamo pensare alla Champions ma al campionato dato che siamo in ritardo»