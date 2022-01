Poeta, filosofo o allenatore? La risposta "no sense" al giornalista è già nella storia

L'allenatore dell'Aldershot Town sta facendo parlare di sé. Non per una vittoria inaspettata o per una sconfitta bruciante, ma per un'intervista che più che tale sembrerebbe essere invece una "supercazzola" alla Pasquale Vespa, protagonista del celeberrimo film "Amici miei". Mark Molesley, tecnico della squadra militante nella National League (quinta divisione inglese) ha risposto a una domanda dei giornalisti in vista della sfida di FA Trophy contro il Burnley parlando di tutto tranne che... di calcio. "Se un albero cade e non c’è nessuno a sentirlo cadere, fa rumore?" si è chiesto. E ancora: "Un pinguino può sentire freddo? Come va l’acqua del tuo bagno quando tiri lo sciacquone, in senso orario o antiorario?". Fino a nominare un certo Sam che, secondo l'allenatore, aveva un bel taglio di capelli.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Eriksson: «Inzaghi vincerà lo scudetto. Sarri si adegui... DAZN Gelo in diretta tv: Thiago Motta e Spalletti non si salutano

Il video è ovviamente diventato virale sul web in poche ore, con gli addetti ai lavori che non potranno etichettare di sicuro questa intervista come una di quelle piene di tante frasi fatte.