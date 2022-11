Albania-Italia 1-3, doppietta di Grifo e timbro di Di Lorenzo. Prima in azzurro per Fagioli, Pinamonti e Pafundi

Due amichevoli per dimenticare la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar. Inizia oggi il ciclo di sfide, tutte in trasferta, contro Albania e Austria che vede impegnata la Nazionale di Roberto Mancini. Tra gli obiettivi del commissario tecnico c'è quello di testare il 3-4-3 come sistema di gioco, in ottica di un utilizzo sempre più frequente in futuro, ma anche quello di mettere alla prova Scalvini e Zaniolo per permettergli di entrare stabilmente nel gruppo azzurro. L'Abania, che non è riuscita a qualificarsi né per l'ultimo Europeo, né per il prossimo Mondiale, è guidata da Edy Reja da più di tre anni (il suo contratto è in scadenza e potrebbe non essere rinnovato), tra i convocati tante conoscenze del nostro Paese: Berisha, Kumbulla, Hysaj, Bajrami, Djimsiti, Asllani, solo per citarne alcuni. Tre i precedenti fra le due Nazionali, tutti chiusi con una vittoria da parte degli azzurri, capaci anche di non subire mai gol. Una curiosità: tutti gli ultimi cinque gol dell’Italia sono stati realizzati da giocatori con meno di 25 anni (Gnonto, Bastoni, Raspadori, Dimarco); è dal 1988 (Vialli, Bergomi, Ferri) che non vengono realizzate sei reti di fila da giocatori sotto quota 25 anni. In panchina ci sarà Simone Pafundi (16 anni, 8 mesi): potrebbe diventare il primo calciatore a esordire con l’Italia prima di compiere 17 anni negli ultimi 100 anni.

Probabili formazioni

ALBANIA (3-5-2) Berisha; Ismajli, Kumbulla, Mihaj; Hysaj, Abrashi, Bare, N. Bajrami, Lenjani; Broja, Uzuni.

ITALIA (3-4-3) Donnarumma; Scalvini, Bonucci, Bastoni; Di Lorenzo, Tonali, Verratti, Dimarco; Zaniolo, Raspadori, Grifo.

Dove vedere Albania Italia

L'amichevole in programma alle 20:45 all'Air Albania Stadium di Tirana sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai 1. In streaming su Rai Play. Diretta testuale su ilmessaggero.it