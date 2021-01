Nessuna sorpresa: David Alaba, esterno austriaco del Bayern, è virtualmente del Real Madrid. Nei giorni scorsi, infatti, il laterale ha svolto e superato le visite mediche con la società spagnola, che lo ha blindato per quattro anni con un contratto da 11 milioni di euro a stagione. «È possibile che un giocatore vada via quando il contratto scade» il pensiero in merito del tecnico tedesco Flick, intervenuto in conferenza stampa. Non si conosce invece ancora il destino di Salah, nel mirino del Real Madrid e del Barcellona. «Il futuro è nelle mani del club - ha precisato l'ex Roma ai microfoni di Tv2-. Darò sempre il 100% fino all'ultimo minuto in cui sarò in questo club, voglio vincere più trofei possibile». La ricerca dell'attaccante è un tema che riguarda anche l'Olympique Marsiglia. I francesi, come raccontato, hanno definito da giorni l'intesa con il Napoli, ma restano in attesa dei contratti firmati dal polacco. Da parte sua, l'ex Ajax chiede l'eliminazione di una clausola voluta dal presidente De Laurentiis. Si tratta di una postilla che gli impedirebbe di tornare in Italia in futuro. Il Marsiglia resta fiducioso ma allo stesso tempo ha fretta: è disposto ad aspettare Milik massimo 48 ore.

Ultimo aggiornamento: 20:09

