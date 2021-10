Aguero, malore in campo: una mano sul petto e una sulla gola, cosa è successo

Quarantunesimo del primo tempo, Camp Nou, Barcellona-Alaves, Sergio Aguero si accascia a terra, si porta una mano al petto, e l'altra sulla gola: non riesce a respirare e richiama l'attenzione dell'arbitro. Il panico, che riporta la mente dei tifosi, soprattutto di quelli blaugrana, a ciò che è successo a Christian Eriksen, quest'estate, agli Europei. L'esito è diverso, fortunatamente, perché il Kun riesce a uscire dal campo con le sue gambe, anche se affiancato dai medici, ma sul rettangolo verde abbiamo comunque assistito a un altro malore, direttamente da un calciatore professionista.

Che poi è stato trasportato con urgenza all'ospedale per i controlli di rito. Cardiaci nello specifico, fanno sapere dal Barcellona in un tweet: «Aguero ha riportato un fastidio al torace ed è stato trasportato in ospedale per controlli cardiaci».