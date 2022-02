Aguero ai giornalisti francesi: «Hanno trattato male Messi, sono degli s...»

Quel 3 in pagella a Messi ha scosso un intero Paese. La Nazione di Leo, che non è solo l'Argentina ma un emisfero del pallone opposto a quello di Cristiano Ronaldo, si è rivoltata dopo quel voto piazzato su carta dalla prestigiosa "Equipe". Aguero ha inforcato bianchetto e gomma blu alla guida della sommossa virtuale. L'ex argentino del Manchester City ha parlato di fronte alle webcamere di Rmc Sport dicendo: «Che c.... è questa storia del rigore sbagliato da Leo? Ha fatto una buona partita, si è mosso bene tra le linee e si è dimostrato molto attivo. I francesi lo hanno ucciso, sono degli s...»

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Mbappé, tutti i segreti del fuoriclasse gestito dai genitori e... ARGENTINA Il Newell's Old Boys presenta Messi con il numero 10. Ma non...

Psg-Real Madrid 1-0, cronaca e tabellino

¡SE ENOJÓ EL KUNI CON LOS FRANCESES!



"El penal de Leo, la CDSM. Encima jugó re cheto. Los diarios lo mataron, son re giles. Tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y dije: 'No, porque aguante Lio Messi'. CORTA". pic.twitter.com/aFOrAZPPfN — TyC Sports (@TyCSports) February 17, 2022

Dopo la vittoria per 1-0 del Paris Saint-Germain contro il Real Madrid, l'argomento Messi sembra interessare di più dell'ottimo passo avanti in Champions dei francesi. La forza di Aguero nel voler imporre la propria difesa a Leo lo dimostra. L'ex stella del City ha anche rifiutato un'intervista alla stampa francese ribadendo, chissà se anche stavolta in maniera colorita, il suo concetto.