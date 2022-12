Adani impazzisce in telecronaca dopo l'assist di Messi: «Si è avverata la profezia di Maradona»

Lele Adani lo ha fatto ancora. L'ex calciatore e ora voce della Rai nei Mondiali in Qatar si è lasciato andare a un commento al gol di Molina su assist di Messi che ha fatto subito il giro del web. Perché il suo stile in cabina di telecronaca piace a molti, ma allo stesso tempo gli ha attirato molte critiche nelle settimane di Mondiali. Al 35' il numero 10 argentino inventa un assist spettacolare per l'ex Udinese Molina che trova il gol del vantaggio nella partita dei quarti contro l'Olanda. Un passaggio che lo ha fatto diventare il giocatore che ha servito più assist nelle fasi a eliminazione diretta di Coppa del Mondo dal 1966, superando i quattro di Pelé.

Adani, il commento all'assist di Messi

Adani al momento dell'assist di Messi ha rievocato la "profezia" di Maradona: «Verrà un uomo che prenderà il mio posto, aveva detto Diego», ha urlato Adani in telecronaca. «Non l'ha visto nessuno, come ha fatto Messi a intuire quello spazio? Non lo guarda mai, lo sente e basta (Molina, ndr). Messi vede degli spazi che nessun altro vede. Qui c'è da battere le mani e ringraziare, un'altra volta ancora. Non lo può vedere, non lo può nemmeno sentire, guarda il gioco, scannerizza il campo». Un modo di commentare che molti hanno giudicato esagerato ed esasperato, ma che gli è valso anche un vastissimo seguito e tantissimi apprezzatori, anche in Argentina dove i suoi commenti sono diventati virali. Sui social sono più gli haters: in pochi minuti l'hashtag #Adani è diventato virale.