Roma, infortunio Abraham con l'Inghilterra: chiede il cambio in pieno recupero

Tammy Abraham è stato sostituito per infortunio durante la partita tra Inghilterra e Ungheria (1-1) e potrebbe saltare Juventus-Roma di domenica sera. Nel match di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022, l’attaccante inglese era partito dalla panchina subentrando a Kane al 76’, ma in pieno recupero (al 93’) ha chiesto l’intervento dello staff sanitario. L’ex Chelsea è uscito dal campo a seguito di un contrasto zoppicando vistosamente, nelle prossime ore rientrerà a Roma per sottoporsi a controlli medici. Ad oggi è in bilico per il big match contro i bianconeri, se non dovesse farcela spazio a Shomurodov nel ruolo di terminale offensivo.

