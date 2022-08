Abbonamenti squadre Serie A: guidano Milan e Inter, poi Roma e Lazio. Deludono Juve e Napoli. Tutti i dati

Per qualcuno è un questione di cuore e basta, per altri invece è stato necessario un calciomercato convincente per mettere mano al portafogli. Con la Serie A alle porte (il via il prossimo weekend) i club fanno i conti con il numero di abbonati stagionali. La prima vera e propria campagna abbonamenti senza l'incubo Covid e senza restrizioni. Basti pensare che prima del Covid l'impatto degli incassi da botteghino corrispondeva al 15% totale del fatturato di ogni società. Un'enormità alla quale molti hanno dovuto rinunciare. Ma chi guida adesso la classifica dei tifosi più affezionati? Milan e Inter hanno i dati migliori, avendo superato quota 40mila. Subito dopo la Roma che è arrivata a oltre 36mila, bene anche la Lazio (oltre 20mila), più della Juventus. Tra le neopromosse la migliore è il Lecce che ha battuto il suo record storico centrando i 19mila.

APPROFONDIMENTI IL RITORNO Roma e Lazio spinte dai tifosi. «Abbonamenti record».... TWITTER Wijnaldum emerge dall'acqua nella video presentazione a Trigoria:... TRIGORIA Roma, il mercato non si ferma: in arrivo Belotti e un difensore.... MERCATO Allegri chiede rinforzi, da Kostic a Paredes: tutti i nomi della... PORTOGALLO Roma, l'allenamento pomeridiano con Dybala che si allena con i...

Roma e Lazio, spinta dei tifosi. «Abbonamenti da record». Deludono Juventus e Napoli

Gli abbonamenti venduti squadra per squadra

Atalanta: ad oggi oltre 13mila abbonati. La chiusura della vendita libera è stata stabilita alle 20 di mercoledì 10 agosto.

Bologna: ha superato quota 12mila abbonati, col termine della campagna abbonamenti fissato alle 21.15 del 21 agosto.

Cremonese: oltre 2.500 abbonati al 5 agosto, giorno in cui termina la sola fase di prelazione. Il termine ultimo per sottoscrivere la tessera è alle 20 di giovedì 25 agosto.

Empoli: quasi 4mila abbonati.

Fiorentina: oltre 20mila abbonati, con la campagna di vendita che chiuderà il 13 agosto.

Inter: 41mila abbonati. Già aperta la lista d’attesa per la stagione 2023-24.

Juventus: ad oggi circa 20.200 abbonati

Lazio: toccata quota 21mila, c’è tempo fino alle 19 dell’8 agosto.

Lecce: battuto ogni record della propria storia, superando quota 19mila e il precedente primato di 18.763. La campagna abbonamenti è finita alle 20 del 5 agosto.

Milan: superati i 40mila abbonati e al momento non ha specificato una data di chiusura della campagna.

Monza: 4mila abbonati finora.

Napoli: non comunicato alcun dato al momento.

Roma: raggiunti i 36mila tifosi abbonati, con la campagna che si è chiusa alle 18 del 15 luglio.

Salernitana: al momento sono 6.541 abbonati, con la fase di vendita libera che si chiuderà il 12 agosto.

Sampdoria: superati i 13mila abbonati, con la vendita libera che terminerà il 12 agosto.

Sassuolo: comunicherà il primo dato sugli abbonamenti al Mapei Stadium l’8 agosto.

Spezia: al momento 4.153 abbonati

Torino: non comunicato alcun dato al momento.

Udinese: renderà noti i numeri solo al termine della campagna abbonamenti, che proseguirà fino al 13 agosto.

Verona: superati i 10mila abbonati.