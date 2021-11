Diciott’anni e il mondo in mano, come fosse quel pallone da basket che sa trattare divinamente, tra un palleggio dietro la schiena e un passaggio geniale. Matteo Spagnolo è un predestinato: a un’età in cui altri giocatori sognano di debuttare, lui è protagonista in Serie A con la Vanoli Cremona, ha alle spalle già tre anni di Real Madrid (che detiene il suo cartellino), e un futuro radioso gli si staglia davanti. Che sia in Eurolega o magari...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati