Zverev prende a racchettate la sedia del giudice: squalificato dal torneo di Acapulco

Follia agli Atp 500 di Acapulco, il tennista Alexander Zverev è stato squalificato dal torneo per «condotta antisportiva» dopo aver preso a racchettate la sedia dell'arbitro alla fine del match. Il video dello sfogo è diventato ben presto virale sui social.

Squalifica e ulteriori sanzioni per Zverev agli Atp 500 di Acapulco

Il campione tedesco si è sfogato contro la sedia del giudice arbitro alla conclusione del match di doppio che ha perso, in coppia con Marcelo Melo, 6-2, 4-6, 10-6 contro Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara. Zverev è andato su tutte le furie per una chiamata dell'arbitro pretendendo inutilmente che scendesse per andare a controllare il segno.

Al rifiuto ha iniziato a protestare con l'arbitro, l'italiano Alessandro Germani, sul punto che ha mandato gli avversari al punto decisivo. Al termine della partita, Zverev ha colpito la sedia dell'arbitro con un paio di violente racchettate, una delle quali all'altezza quasi lo colpisce al piede. Poi, mentre l'arbitro sta scendendo dalla sedia, il tedesco numero 3 del mondo gli ha urlato qualcosa contro ed ha tirato una nuova racchettata verso la sedia. Un atteggiamento che gli costa la squalifica immediata dall'Atp 500 messicano e forse ulteriori sanzioni.

