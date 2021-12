Yannick Ngantcha e un destino maledetto: il baby fenomeno del tennis azzurro orfano a 14 anni

Maledetto destino. Non trova pace Yannick Ngantcha, baby campione del tennis italiano. Dopo aver perso la madre Maria Vicenta Lliso Sammartin due anni fa in un incidente stradale mentre accompagna suo figlio ad un torneo, il quattordicenne Yannick ha perso anche il papà, Jean Jacques, morto – raccontano - dopo una breve ma micidiale malattia.

APPROFONDIMENTI TENNIS Tennis, Piatti: «A Torino abbiamo visto il vero Sinner» TENNIS Federer a Sky: «Wimbledon? Spero di esserci. Berrettini ha un... SPORT Tennis, Sinner trionfa ad Anversa SPORT Australian Open, obbligo vaccino per i giocatori

Yannick Ngantcha rimasto orfano

La vita, alle volte, sa essere crudele e, nel caso di questo talento precoce già nel giro della Nazionale e che in passato si era pure allenato con Jannik Sinner – col quale condivide una quasi omonimia del nome -, può avere dei risvolti tragici. Una storia triste, quella di Yannick Ngantcha, rimasto orfano a 14 anni di padre camerunense e madre di origine spagnola così come la sorella Ayline, 17 anni, anche lei baby tennista.

A dare l'annuncio è stata la Federtennis Umbria. Questo il comunicato: «Siamo profondamente addolorati, scioccati e disorientati nello scrivere queste poche righe. Purtroppo è venuto a mancare Jean Jacques Ngantcha, padre dei nostri giovani talenti Yannick e Ayline. Una notizia terribile che sta provocando un dolore straziante in tutti noi, in tutto il movimento tennistico umbro. Jean è deceduto a Perugia, dopo una breve e maledetta malattia. Il Presidente della FIT Umbria, il Consiglio Direttivo, il nostro tennis regionale si stringono fortemente ai due ragazzi e a tutta la famiglia in questa drammatica giornata. Adesso vai a riposare in cielo Jean... e sorveglia dall’alto i tuoi figli insieme a Maria Vicenta. Da oggi Yannick e Ayline avranno due Angeli che li sapranno orientare e aiutare nel loro cammino. Quaggiù ci penseremo noi a loro due».