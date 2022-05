Wimbledon, l'Atp: il torneo non assegnerà punti validi per il ranking. Pugno duro per esclusione russi e bielorussi

«È con grande rammarico e riluttanza che non vediamo altra opzione che rimuovere i punti da Wimbledon». Con queste parole. contenute in una nota, l'Atp ha confermato quanto minacciato subito dopo la decisione del torneo londinese, terzo slam stagionale, di escludere dalla partecipazione i tennisti russi e bielorussi. «Le nostre regole esistono per proteggere i diritti dei giocatori. Decisioni unilaterali di questo tipo, se non affrontate, creano un precedente dannoso. La discriminazione da parte dei singoli tornei non è praticabile».