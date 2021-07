La numero uno del mondo, l'australiana Ashleigh Barty ha vinto il titolo femminile del torneo di Wimbledon. In una combattuta finale ha avuto la meglio sulla ceca Karolina Pliskova in tre set, col punteggio 6-3, 6-7, 6-3. Per lei è il primo successo sull'erba dell'All England Club di Londra, il secondo in un torneo del Grande Slam.