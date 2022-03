Volley, la Sir Perugia batte Trento (3-1) e vince la sua terza la Coppa Italia

PERUGIA – Sir Safety Conad Perugia sempre più protagonista della pallavolo italiana. I Block Devils di Nikola Grbic all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno hanno vinto 3-1 (parziali 25-17, 25-17, 23-25, 25-23) nella finale contro l’Itas Trentino. Per la Sir, che viaggia a vele spiegate anche in campionato e Champions League, è la terza vittoria nella competizione tricolore su undici partecipazioni totali. Un successo particolarmente sentito da Oleh Plotnytskyi, lo schiacciatore ucraino della Sir che ha voluto dedicare il trionfo dei bianconeri al suo popolo. Il premio come miglior giocatore della Final Four bolognese è andato a Wilfredo Leon.