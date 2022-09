Volley, Italia campione del mondo dopo 24 anni: Polonia battuta 1-3. La gioia del ct Fefé De Giorgi. Domani da Mattarella

Volley, Italia campione del mondo dopo 24 anni: battuta la Polonia 1-3 (22-25, 25-21, 25-18, 25-20).

Il ct Ferdinando "Fefé" De Giorgi, contro i campioni olimpici che giocavano in casa a Katowice sostenuti da oltre 11mila fedeli scatenati, ha rivissuto l'emozione dell'oro mondiale vinto, da giocatore, nel 1998 in Giappone. Da allora, da quell'impresa che valeva il terzo titolo mondiale, gli azzurri non erano più riusciti a ripetersi. Ma adesso solo l'ex Unione Sovietica ha un palmares più pesante dell'Italia.

Gli azzurri dopo la vittoria con la Slovenia in semifinale erano approdati in finale dopo appunto 24 anni. Era infatti il 1998 quando l'Italia giocò e vinse l'oro contro l'allora Jugoslavia. Quella di questa sera è stata la quinta finale della storia azzurra dopo l'argento del '78 e gli ori del '90, '94 e '98. Per il Ct De Giorgi è il quarto successo in carriera, il primo da allenatore oltre a quello Europeo, dopo i tre titoli mondiali dal '90 al '98 da giocatore.

Commovente la reazione dei tifosi polacchi che hanno cantato canzoni pop-folk per mandare giù, con grande sportività, la sconfitta.

Le formazioni

Polonia: Janusz-Kurek, Semeniuk-Sliwka, Bieniek-Kochanowski, Zatorski.

Italia: Giannelli-Romanò, Michieletto-Lavia, Anzani-Galassi, Balaso.

Campioni da Mattarella

Gli azzurri della nazionale di pallavolo campione del mondo - apprende l'Ansa - saranno ricevuti domani dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La nazionale sarà al Quirinale alle 12.45, dopo essere rientrata con un volo charter dalla Polonia. L'incontro - sottolineano fonti sportive - sarebbe avvenuto anche in caso di sconfitta nella finale con la Polonia.