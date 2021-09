Agli Europei femminili di volley, l'Italia ha battuto questa sera in semifinale l'ex bestia nera dell'Olanda con il punteggio di 3 set a 1 (parziali 25-19, 25-17, 16-25, 25-18) e contenderà domani sera, 4 settembre, alla Serbia (vincitrice per 3-1 sulla Turchia nell'altra semifinale del pomeriggio) il titolo continentale alla Stark Arena di Belgrado. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai3. La finale per il terzo posto Turchia-Olanda si disputerà invece alle 17.