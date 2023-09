Van Hooydonck, dopo il malore il ritiro: «La mia carriera è finita, ma mi sento fortunato»

Una buona e una cattiva notizia, per Nathan Van Hooydonck.

Il ciclista belga, colpito da un malore lo scorso 12 settembre mentre era al volante della propria automobile. È stato dimesso dall'ospedale universitario, dove era stato ricoverato dopo l'incidente, ma purtroppo non potrà più gareggiare. Ad annunciarlo è direttamente la Jumbo-Visma in un comunicato stampa, in cui la squadra rende noto come sia stato necessario installare un defibrillatore interno (ICD) per correggere una potenziale futura aritmia cardiaca.

Van Hooydonck: infarto in auto e incidente stradale con la moglie, è gravissimo in ospedale

«Mi rendo conto di essere stato estremamente fortunato», ha detto Van Hooydonck. «Ora sto bene, ma devo fare i conti con il fatto che questo segna la fine della mia carriera professionale. Ora mi concentrerò sul recupero e sul lavoro di padre che mi aspetta».

Nathan Van Hooydonck (@NVHooydonck) returns home but with bad news about his professional career



Read the full article on our website 📰https://t.co/SFzqf8qvaD — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) September 20, 2023

Dopo esami approfonditi, a Van Hooydonck è stata diagnosticata un'anomalia del muscolo cardiaco: «Le persone che mi hanno aiutato, il team medico dell'ospedale e tutti i fan che mi hanno inviato messaggi. Ora mi concentrerò sul mio recupero e sulla mia imminente paternità. Tutto sta andando bene con Alicia e la gravidanza, e aspettiamo con impazienza la nascita. Questo mi aiuta davvero adesso».