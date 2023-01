Valentina Angiolini, la nipote di Ambra star del pugilato: il 24 febbraio sul ring a Roma. Ci sarà la zia?

Salirà sul ring del Palatorrino a Roma, il prossimo 24 febbraio, Valentina Angiolini, nipote dell’attrice Ambra Angiolini, che il prossimo mese disputerà il suo secondo match da pugile professionista. Il nome della sfidante non è stato ancora svelato, ma il piatto forte della serata sarà il titolo latino dei pesi medi, che metterà di fronte due romani doc come Vincenzo Bevilacqua e Khalil El Harraz.

Futura campionessa

Tornando alla nipote di Ambra, ad augurarle una lunga ed importante carriera nel mondo della boxe, c'è il promoter Davide Buccioni: «Spero che Valentina possa diventare un campionessa» ma c'è suspense sul nome della sfidante, di cui l'organizzatore dice «per ora posso solo dire che è inglese».

In una foto postata lo scorso 23 gennaio, c'è una sorridente Valentina Angiolini al primo match Pro, in una palestra boxe a Ladispoli, cittadina marittima a nord di Roma, dove pare che viva Angiolini, che sul suo profilo Facebook scrive di vivere a Cerveteri, non distante da Ladispoli.