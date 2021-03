Nba, paura a bordo per gli Utah Jazz: a fuoco uno dei motori dell'aereo e atterraggio d'emergenza

Paura in volo per la squadra di Nba Utah Jazz. L'aereo della formazione capolista della Western Conference, infatti, durante il volo di trasferimento a Memphis - dove nella notte italiana la squadra affronterà i Grizzlies - ha centrato in pieno uno stormo di uccelli in volo. Subito dopo uno dei motori è andato a fuoco, scatenando il panico a bordo. Lo scoppio ha costretto il pilota dell'aereo a fare immediatamente marcia indietro e cercare un aeroporto dove poter effettuare un atterraggio di emergenza. Che poi è avvenuto in completa sicurezza nella città di Salt Lake City (Utah).

When you watch an emergency landing in the newsroom all you can do is pray.

I am relieved the Utah Jazz plane landed without any injuries.

I don’t know what to say about the bird.#kslnewsradio @KSL5TV #Utah #utahjazz #Delta #chopper5 #basketball pic.twitter.com/QkWoewH8Nx

— Debbie Dujanovic (@debbieksl) March 30, 2021