Nel pomeriggio la Federazione ucraina di Biathlon ha annunciato sul proprio profilo Facebook la morte in combattimento del primo sportivo accertato, Yevhen Malyshev. Il giovane ucraino, diciannove anni, era stato nelle fila della nazionale juniores fino al 2020 ed è morto oggi in azione mentre combatteva contro l'esercito russo. Molti i messaggi già apparsi sui social, compresi quelli dei compagni di squadra: «Gli eroi non muoiono mai».