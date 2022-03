Atleti ucraini si esibiscono senza costume di scena ai Mondiali di pattinaggio sul ghiaccio: il commovente abbraccio al centro della pista

Oleksandra Nazarova e Maksym Nikitin, scappati faticosamente dalla guerra in Ucraina, eseguono la loro coreografia durante i Campionati mondiali di pattinaggio sul ghiaccio a Montpellier, in Francia. I due atleti di Kharkiv avevano meno di un mese per prepararsi alla competizione e non c'era tempo per realizzare i classici costumi di gara. Dopo l'esibizione i pattinatori si sono sciolti in un lungo e commosso abbraccio a centro pista, per loro un minuto di standing ovation.