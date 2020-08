Triathlon, i campionati italiani 2020 a Borgo Egnazia

Dopo lo straordinario debutto nel 2019 della 1° edizione della competizione su distanza 70.3, il 10 e l’11 ottobre 2020 Borgo Egnazia è pronta ad ospitare nuovamente tutte le emozioni del Triathlon con un’importante novità: la Borgo Egnazia Tri decreterà il vincitore del Campionato Italiano di Triathlon Medio FITRI 2020. La sfida multidisciplinare su media distanza del 10 ottobre riunirà a Savelletri di Fasano (Brindisi) tutti gli atleti pronti a sfidarsi per il titolo nazionale tra acque limpide e percorsi in bicicletta e di corsa immersi in uno scenario con scorci mozzafiato fra terra e mare, ulivi secolari, macchia Mediterranea e trulli:

• 1.900mt a nuoto: suddivisi in due lap da 950m nell’acqua cristallina di Cala Masciola, la spiaggia di Borgo Egnazia.

• 90km in bicicletta: un percorso che inizia dalla costa brindisina di Savelletri per poi proseguire nell’entroterra della Valle d’Itria, tra i comuni di Fasano, ricchi di fascino e tradizione e impreziositi dai caratteristici trulli pugliesi, patrimonio mondiale dell’umanità.

• 21km di corsa: un tracciato multilap da percorrere tre volte che costeggia il mare cristallino di Savelletri, passando all’interno di San Domenico Golf e Borgo Egnazia, attraversa la campagna tra gli ulivi secolari e raggiunge il sito archeologico di Egnazia prima di arrivare al traguardo di Cala Masciola.



Particolare attenzione è stata riservata alle procedure di salute e sicurezza, priorità assoluta degli organizzatori, per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e consentire agli atleti di vivere l’evento sportivo in totale serenità. Ultimo aggiornamento: 11:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA