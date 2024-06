Treviso Basket: Olisevicius resta alla Nutribullet per un altro anno

TREVISO - Osvaldas Olisevicius resta alla Nutribullet Treviso Basket. L’ufficialità arriverà in giornata o al massimo domani, ma l’accordo è fatto. Come dichiarato nei giorni scorsi dal ds Simone Giofrè, il club trevigiano aveva fatto un’importante offerta e stava aspettando una risposta da parte del giocatore.

Si prevedeva una lunga trattativa, ma c’è stata un'accelerata improvvisa e Oli ha deciso di restare nella Marca almeno per un altro anno, per la gioia dei tifosi trevigiani. Ricordiamo che l’ala lituana, arrivata a stagione in corso, ha contribuito pesantemente alla conquista della salvezza con 15.7 punti e 4.1 rimbalzi a partita, tirando dall’arco con il 40.2% di media. Olisevicius è la seconda conferma per la Nutribullet, dopo il centro Pauly Paulicap.