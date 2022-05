Martina Trevisan in semifinale al Roland Garros: Fernandez sconfitta in tre set, il sogno dell'azzurra continua

Un altro passo verso la storia. Martina Trevisan non smette di sognare e raggiunge la semifinale del Roland Garros da autentica outsider. La tennista italiana ha battuto la canadese Fernandez in tre set (6-2/6-7/6-3) ed è entrata per la prima volta della carriera tra le migliori quattro di un grande slam. Nel 2020 era arrivata fino ai quarti di finale a Parigi, ma non era riuscita ad andare oltre. Dopo aver vinto agevolmente il primo set, ha perso il secondo al tie-break cedendo il servizio in vantaggio 5-4. Nel set decisivo è volata fino al 4-0, poi ha chiuso il match con un 6-3. Adesso sfiderà la vincente del derby americano tra la Gauff e la Stephens, sperando in una finale che sarebbe già incredibile.

