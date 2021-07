Vela, domani tutti gli azzurri in campo. Esordio per i favoriti del Nacra 17. La Zennaro riparte dall'8. posto

Oggi, martedì 27 luglio, c’era solo Silvia Zennaro col suo Laser Radial a competere per l’Italia nel terzo giorno di Enoshima. Ha corso in condizioni instabili sia come intensità del vento, da 20 a 6 nodi, che come direzione. Silvia ha avuto alti e bassi e nelle due prove è arrivata 17° e 11°, posizioni che la fanno scendere dal 4° all’8° posto in classifica generale dove prevalgono i paesi del nord dell’Europa che occupano le prime tre posizioni con la danese Anne-Marie Rindom in testa seguita dalla svedese Josefin Olsson e dall’ olandese Masrit Bouwemeester.

Domani 28 luglio i Laser riposano, ma altri, no e per l’Italia sarà una giornata molto importante. Dopo 6 prove ha Mattia Camboni in testa e Marta Maggetti al quarto posto nel Windsurf. E inoltre esordisce con i suoi ulteriori tre equipaggi, per un totale di 6 atleti dei quali cinque romani.

La mattina tocca a 470 maschile con Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò ( 2 prove) nel pomeriggio al 470 maschile con Elena Berta e Bianca Caruso ( 2 prove) mentre su un altro campo di regata entrano in scena e disputano 3 prove nel pomeriggio giapponese anche gli azzurri del catamarano misto foiling Nacra 17, Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, per gli avversari l’equipaggio più temibile..

La FIV intanto ha deciso di lanciare una campagna per far arrivare il supporto degli appassionati ai suoi atleti che si trovano in Giappone, senza pubblico e con poche apparizioni in TV . “FACCIAMO ARRIVARE IL SUPPORTO AGLI AZZURRI FINO A ENOSHIMA! “ il tema della campagna con l’invito ai Circoli Velici, alle squadre, a chi sta veleggiando in vacanza, a chi è a casa e cerca di seguire via traking, di

Inviare foto, video o quel che la fantasia ispira, per incitare la squadra e fargli sentire vicinanza, supporto, considerazione e affetto.

L’Italia in fatto di tifo è maestra e il popolo dei velisti per questa missione è chiamato a raccolta per realizzare e inviare a social@federvela.it , video (da realizzare con telefonino orizzontale) e foto, rigorosamente senza marchi commerciali, pena l’esclusione del materiale.